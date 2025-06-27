По данным ведомства, эти маленькие яйца стоит добавлять в рацион из-за их пользы для здоровья, не тоько взрослых, но и детей. Чем ещё хороши яйца перепёлок и на что обратить внимание при покупке? А также разберёмся, что сейчас происходит с ценами на обычные куриные яйца.

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Чем полезны перепелиные яйца

Главная их фишка — они почти не вызывают аллергии, поэтому их смело можно давать детям, рассказало издание «МК в Красноярске» со ссылкой Роспотребнадзор.

Ещё в них много селена, который помогает работе щитовидной железы. А для мозга в них есть холин — он улучшает память и концентрацию.

Ну и в салатах они смотрятся красиво, конечно. Главное, говорят в ведомстве, на срок годности смотреть при покупке.

Что с ценами на куриные яйца

По данным СМИ, цены на куриные яйца в России рухнули — где-то десяток уже стоит меньше 35 рублей.

Почему так? В Росптицесоюзе объяснили RTVI, что, во-первых, победили птичий грипп и производство выросло. Во-вторых, сработал импорт, который наладили в прошлом году, чтобы сбить дикие цены.

Птицеводы говорят, что цены от фабрик могут упасть ещё ниже. Но радоваться рано — это не значит, что в магазине они подешевеют так же сильно.

В конце 2023 года цены на яйца улетели в космос. Проблему комментировал даже президент Владимир Путин. По его словам, спрос вырос, а своего производства не хватило, да и импорт запустить не успели.

Некоторым производителям тогда даже пришлось пообщаться с антимонопольной службой.