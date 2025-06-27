Что будет, если есть шоколад каждый день

Шоколад бывает разных видов (белый, тёмный, молочный), и у каждого из них разные пищевые профили. Вот что научные исследования говорят о пользе этого лакомства для здоровья.

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Улучшение здоровья сердца. В какао содержатся флавоноиды, то есть антиоксиданты. Они в том числе поддерживают работу сердца. Тёмный шоколад имеет более высокий процент какао-порошка, поэтому в нём больше флавоноидов. В ходе одного исследования выяснилось, что употребление тёмного шоколада связано со снижением риска возникновения гипертонии на 27%, а также снижение вероятности развития венозной тромбоэмболии на 31%.

Уменьшение менструальных спазмов. В тёмном шоколаде магния больше, чем в молочном. Магний расслабляет мышцы, включая слизистую оболочку матки. Это может помочь облегчить менструальные спазмы.

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Поддержание здорового уровня железа. 50 г тёмного шоколада даст вам 33% суточной нормы железа. Для лучшего усвоения этого вещества сочетайте тёмный шоколад с продуктами, в которых много витамина С.

Улучшение когнитивных функций. Тёмный шоколад улучшает приток крови к мозгу. Это положительно сказывается на памяти, концентрации, общей умственной работоспособности.

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