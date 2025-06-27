Перечислены напитки для улучшения здоровья кишечника

Здоровый кишечник связан с лучшим пищеварением, более сильной иммунной системой и даже поддержкой настроения. Воздействовать на кишечный микробиом могут и напитки.

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Кефир. За счёт процесса ферментации он содержит такие биоактивные соединения, как кефиран, биоактивные пептиды и органические кислоты. Исследования показывают, что они могут помочь в борьбе с вредными микробами в кишечнике и других частях тела.

Комбуча. Этот чай содержит живые пробиотики, которые улучшают кишечный микробиом. Также он богат антиоксидантами, способными бороться с воспалением.

Свекольный сок. Он содержит много пищевых нитратов, усиливающих приток крови. Мария Люси, сертифицированный диетолог, говорит, что это может способствовать здоровому пищеварению, устранить вялость кишечника, уменьшить воспаление. Чтобы сделать свекольный сок более сладким, попробуйте его смешать со свежевыжатым яблочным или апельсиновым соком.

Чай джун. Этот ферментированный чай делают из зелёного чая и сырого мёда. Он богат живыми пробиотиками.

Сливовый сок. В 100%-ном сливовом соке 4 г клетчатки на порцию. Научно доказано, что употребление такого сока предотвращает и облегчает запоры.

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Имбирный чай. Он стимулирует пищеварение и улучшает его перистальтику. Это может помочь в регулировании ежедневной дефекации. Для приготовления такого чая замочите свежий имбирь в горячей воде.

Напиток с яблочным уксусом. В яблочном уксусе есть уксусная кислота, которая поддерживает работу пищеварительных ферментов и способствует расщеплению пищи. Чтобы приготовить напиток, смешайте яблочный уксус с водой и набольшим количеством мёда.

Мятный чай. Он известен способностью расслаблять мышцы желудочно-кишечного тракта, может помочь при расстройстве желудка, синдроме раздражённого кишечника, вздутии живота.

Латте с куркумой. Куркумин в составе куркумы отличается противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

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