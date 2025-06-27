Как понять, что метаболизм нуждается в перезагрузке после 50 лет

Бреа Лофтон, зарегистрированный диетолог в Lumen, говорит, что после 50 лет в организме может произойти несколько изменений. Они включают гормональные изменения (снижение выработки эстрогена у женщин), что способствует потере мышечной массы, увеличению накопления жира, замедлению обмена веществ. Поэтому важно "перезагружать" обмен веществ.

© Ferra.ru

Вот несколько признаков, что ваш метаболизм может выиграть от "перезагрузки".

Усталость или вялость. Когда митохондрии не функционируют как надо, это может плохо сказаться на вашем самочувствии. В результате у вас снизится уровень энергии в течение дня, сознание станет затуманенным.

Необъяснимое увеличение веса. Из-за гормональных изменений после 50 лет в области живота накапливается жир.

Снижение силы и мышечного тонуса. Когда мышцы уменьшаются, ухудшается и способность организма сжигать калории в движении и в состоянии покоя. При этом потеря мышечной массы начинает ускоряться после 50 лет.

© Shutterstock

Проблемы со сном. Плохой сон приводит к нарушению выработки метаболических гормонов - кортизола и грелина. Это может вызвать изменение аппетита, а также способа, при помощи которого организм запасает жир.

Тяга к еде. Это ещё один признак, что вам пора проверить свой метаболизм. При снижении чувствительности к инсулину может часто возникать голод, особенно если вы едите много углеводов или продуктов с большим количеством сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.