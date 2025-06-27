Как понять, что метаболизм нуждается в перезагрузке после 50 лет

Вялость и другие признаки, что ваш метаболизм нуждается в перезагрузке после 50
Бреа Лофтон, зарегистрированный диетолог в Lumen, говорит, что после 50 лет в организме может произойти несколько изменений. Они включают гормональные изменения (снижение выработки эстрогена у женщин), что способствует потере мышечной массы, увеличению накопления жира, замедлению обмена веществ. Поэтому важно "перезагружать" обмен веществ.
Вот несколько признаков, что ваш метаболизм может выиграть от "перезагрузки".
Усталость или вялость. Когда митохондрии не функционируют как надо, это может плохо сказаться на вашем самочувствии. В результате у вас снизится уровень энергии в течение дня, сознание станет затуманенным.
Необъяснимое увеличение веса. Из-за гормональных изменений после 50 лет в области живота накапливается жир.
Снижение силы и мышечного тонуса. Когда мышцы уменьшаются, ухудшается и способность организма сжигать калории в движении и в состоянии покоя. При этом потеря мышечной массы начинает ускоряться после 50 лет.
Проблемы со сном. Плохой сон приводит к нарушению выработки метаболических гормонов - кортизола и грелина. Это может вызвать изменение аппетита, а также способа, при помощи которого организм запасает жир.
Тяга к еде. Это ещё один признак, что вам пора проверить свой метаболизм. При снижении чувствительности к инсулину может часто возникать голод, особенно если вы едите много углеводов или продуктов с большим количеством сахара.
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