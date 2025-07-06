Как грамотно сочетать домашний уход и косметологию

Современная косметология предлагает десятки вариантов ухода за кожей — от домашних средств до аппаратных методик в клиниках. Однако максимальный эффект можно достичь только при необходимом сочетании этих двух направлений, считает дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Яна Анточи. В разговоре с «Рамблером» врач раскрыла эффективные правила ухода за кожей.

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Домашний уход

Ежедневный домашний уход можно назвать основой здоровья кожи. Рутина должна состоять из очищения кожи мягкими средствами, без агрессивных ПАВ (дважды в день), тонизации — восстановления pH и подготовки к последующим этапам, а также увлажнения, необходимого любому типу кожи. Важна и защита от солнца даже в пасмурную погоду, так как воздействие ультрафиолета вызывает преждевременное старение кожи и увеличивает риск различных заболеваний, вплоть до рака. Яна Анточи Врач-косметолог «Московской школы косметологии»

Профессиональные процедуры

По словам врача, процедуры в кабинете косметолога работают глубже, эффективнее и быстрее домашних средств. Благодаря косметологическим процедурам, в том числе и аппаратным, достигается глубокое очищение (чистки, пилинги), во время которого удаляют ороговевшие клетки и излишки себума. Интенсивное увлажнение достигается благодаря таким процедурам, как биоревитализация, а стимуляция обновления клеток — за счет воздействия лазера, RF-лифтинга и других профессиональных процедур. Добиться коррекции возрастных изменений позволяют инъекции, запускающие процессы, которые невозможно активировать дома.

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Правильное сочетание

Ключевое в уходе за кожей — синтез ежедневной рутины домашнего ухода и регулярных профессиональных процедур, которые проводят курсами. Перед посещением косметологической клиники важно за 3–7 дней прекратить использование активных компонентов, например, ретинола или кислот, назначенных врачом. не делать пилинги, скрабы и другие агрессивные манипуляции. После процедур важно досконально соблюдать рекомендации косметолога. Среди них могут быть увлажнение кожи, мягкое очищение. Яна Анточи Врач-косметолог «Московской школы косметологии»

Эффективный уход за кожей — это сочетание ежедневной рутины и профессиональных манипуляций. Домашние средства создают фон и стабилизируют состояние, а косметологические процедуры решают локальные задачи и дают заметный эффект. Только соблюдение режима и индивидуальных рекомендаций специалистов поможет получить устойчивый и видимый результат, а также отражение в зеркале, которое будет радовать.