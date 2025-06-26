Перечислены преимущества козьего сыра

Лактозы и жира в нём меньше, чем в продукте на основе коровьего молока.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал основатель сыроварни Алексей Рубцов.

«В козьем сыре лактозы поменьше, но все равно люди, которые реагируют на лактозу, должны проконсультироваться с врачом. Просто структура козьего молока заключается в том, что у него жировые шарики в десять раз меньше, чем в коровьем. Поэтому в коровьем молоке, если оно постоит, наверх поднимаются и образуются сливки, то в козьем такой эффект в меньшей степени наблюдается. По калорийности сыры примерно одинаковые. Козий сыр лучше усваивается организмом».

Ранее диетолог перечислила признаки непереносимости лактозы.