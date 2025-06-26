Диетолог подсказала, как уменьшить биологический возраст на десять лет

Диетолог Фэй Джеймс уверена, что необязательно быть миллионером и проходить через рискованные процедуры, чтобы уменьшить биологический возраст. Дешевый способ омолодиться на 10 лет она подсказала Daily Mail.

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Специалистка убеждена: первое, что нужно менять — это питание. По ее мнению, для начала стоит как можно больше разнообразить рацион, включить в него всевозможные овощи и зелень, разные сорта рыбы и злаков.

«Не надо сидеть на диете. Работает простое правило: чем больше добавляешь полезных продуктов, тем меньше остается места для "вредной еды"», — говорит Джеймс.

Далее она посоветовала бороться со скачками сахара. Для этого, по мнению, достаточно к каждому приему пищи добавлять продукты с содержанием белка. Она объясняет, что если пища включает белки, жиры, углеводы и клетчатку, то резких скачков глюкозы не будет.

Кроме того, Джеймс призвала добавить в рацион продукты, которые поддерживают работу митохондрий, отвечающих за энергию клеток и молодость всего организма. По ее словам, это зелень и семена тыквы, жирная рыба, ягоды, оливковое масло, зеленый чай, брокколи и крестоцветные овощи.

Единственным жестким ограничением в питании Джеймс назвала полный отказ от полуфабрикатов. По ее словам, она даже хлеб делает сама.

Последним условием для омоложения организма диетолог назвала физическую активность. При этом она уточнила, что тренировки должны обязательно включать подъем тяжестей.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов назвал признаки приближающегося инсульта. По его словам, перед приступом человек может чувствовать головную боль, тошноту, рвоту и головокружение.