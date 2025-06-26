Названа косметика, которая опасна для здоровья глаз

Использование водостойкой косметики может привести к синдрому сухого глаза — состоянию, которое сопровождается жжением, покалыванием, покраснением и снижением остроты зрения. Об этом изданию Daily Mail рассказала австралийский офтальмолог Жаклин Белтц.

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Доктор Белтц подчеркнула, что не рекомендует своим пациентам пользоваться водостойкой тушью. По ее словам, ингредиенты, обеспечивающие стойкость макияжа, вредят глазам.

«Они обладают сильными подсушивающими свойствами, которые наделяют косметику стойкостью, но также могут высушивать слезную пленку», — объяснила она.

Слезная пленка — это тонкий слой жидкости на поверхности глаза, который поддерживает его влажность и защищает чувствительные ткани от внешнего воздействия.

По словам Белтц, особенно опасно использование водостойкой косметики для людей с чувствительными глазами.

«Вторая причина для отказа от водостойкой косметики — сложность удаления. Чтобы смыть такой макияж, нужны более сильные средства и усиленное трение, а это может раздражать глаза», — добавила офтальмолог.

Канадский оптометрист Джулиан Просиа также призвал отказаться от продуктов для макияжа, которые длительно сохраняются на коже и слизистых.

«Хотя косметика в целом может вызывать сухость и раздражение глаз, водостойкий макиях — худший вариант. Он с больше вероятностью спровоцирует дисфункцию мейбомиевых желез», — отметил врач.

Дисфункция мейбомиевых желез — это распространенное заболевание, при котором нарушается выработка компонентов слезы. Это приводит к быстрому испарению влаги с поверхности глаза и усилению симптомов сухости.