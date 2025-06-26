Что такое ИМТ и как он влияет на продолжительность жизни

Врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что для долгожителей характерен индекс массы тела (ИМТ) в пределах нормы, но ближе к ее верхней границе. Как правило, оптимальный ИМТ для сохранения здоровья и долголетия составляет от 18,5 до 24,9. «Вечерняя Москва» узнала у нутрициолога, специалиста по расстройствам пищевого поведения Ольги Ромашиной, какой ИМТ считается идеальным и может ли он влиять на продолжительность жизни.

Как рассказала эксперт, индекс массы тела (ИМТ) — это показатель, который позволяет оценить соотношение веса и роста человека. Он используется для определения того, находится ли человек в нормальном диапазоне веса, имеет ли избыточный вес или его недостаток.

ИМТ рассчитывается по формуле: вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Например, если ваш вес 70 килограммов, а рост 1,75 метра, то ИМТ будет равен 22,86, — рассказала она.

Специалист объяснила, что идеальным считается ИМТ в диапазоне от 18,5 до 24,9. Уровни ниже 18,5 указывают на недостаток массы, а выше 24,9 — на избыточный вес или ожирение.

Исследования показывают, что поддержание ИМТ в пределах нормы действительно может оказать положительное влияние на продолжительность жизни. Интересно, что долгожители часто имеют ИМТ, который находится ближе к верхней границе нормы. Это может свидетельствовать о том, что легкий избыток веса может быть полезен для здоровья, — сообщила Ромашина.

По ее словам, важно понимать, что ИМТ не всегда точно отражает уровень жира в организме, особенно у спортсменов и людей с высокой мышечной массой.

Спортсмены могут иметь высокий ИМТ из-за значительной мышечной массы, что в свою очередь может привести к неверной интерпретации их состояния — как избыточный вес или ожирение. В таких случаях более точными показателями могут быть измерение жира в организме, окружности талии и соотношения талии и бедер, — сказала нутрициолог.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что ИМТ полезен для общей оценки, но не является единственным критерием для определения состояния здоровья. Всегда важно учитывать индивидуальные особенности, такие как уровень физической активности, состав тела и другие факторы.

Ранее стало известно, что ученые из Техасского университета A&M выяснили, что креатин помогает укреплять мышцы, улучшать работу мозга и предотвращать возрастные изменения, особенно у пожилых. Где он содержится и действительно ли может замедлить старение, «ВМ» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.