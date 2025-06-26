Ученые предупредили мужчин о хрупкости их костей

Мужчины крайне редко задумываются о здоровье своих костей несмотря на то, что остеопороз может иметь смертельно опасные последствия. Об этом предупреждают врачи из Медицинского центра Университета штата Огайо (OSU), ссылаясь на результаты нового опроса.

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Согласно исследованию, только 1% мужчин в США всерьез обеспокоены снижением плотности костной ткани. Между тем, по данным Национального фонда здоровья позвоночника, 2 миллиона мужчин уже страдают от остеопороза, а еще 16 миллионов — от остеопении, то есть снижения костной массы.

«Это «тихая» болезнь. Она ничем не проявляется, пока не приводит к перелому — вот тогда она начинает «кричать»», — объяснил доктор Пол Льюис, профессор медицины в Университете штата Огайо.

Многие мужчины даже не подозревают, что находятся в группе риска, пока не получают серьезную травму. Остеопороз делает кости пористыми и слабыми, повышая вероятность переломов — даже при незначительном падении. Для пожилого человека такой перелом может стать фатальным.

По словам Льюиса, потеря костной массы может начинаться уже в 30 лет, особенно у тех, кто не занимается силовыми тренировками. Если не обращать на это внимания, можно терять до 3% костной массы ежегодно.

Однако болезнь можно контролировать и предотвращать. Помогают физическая активность, правильное питание, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. При появлении переломов позвоночника врачи могут применить кифопластику или вертебропластику — процедуры, которые позволяют быстро восстановить прочность позвонков и облегчить боль.

Снижение уровня тестостерона с возрастом также увеличивает риск развития остеопороза у мужчин. Поэтому, как подчеркивает Льюис, разговор с врачом о здоровье костей стоит начинать уже в 30 лет.