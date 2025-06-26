Как вовремя распознать хронический стресс и не довести до беды

Реабилитолог Ксения Шатская назвала ряд признаков, по которым можно распознать хронический стресс — состояние, которое истощает ресурсы организма и повышает риск развития различных заболеваний. По ее словам, на него могут указывать нарушения сна, скачки аппетита, постоянная усталость и ощущение беспомощности.

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Как пояснила эксперт в беседе с «ФедералПресс», на физическом уровне стресс проявляется учащенным дыханием, повышением давления, а также расширением зрачков и бронхов. При кратковременном напряжении иммунная система активизируется, однако при продолжительном воздействии ее функции значительно снижаются.

Психика также реагирует поэтапно. На первой стадии стресса человек может чувствовать прилив энергии и эмоциональный подъем. Однако если стрессовая ситуация не разрешается, организм начинает активно вырабатывать гормон кортизол. Это, в свою очередь, снижает иммунитет и ухудшает работу префронтальной коры мозга, отвечающей за логику и творчество.

Шатская подчеркнула, что длительный хронический стресс может перерасти в выгорание, для которого характерны апатия и снижение инициативы, а затем и в депрессию. Чтобы этого избежать, важно вовремя распознать сигналы и принять меры: наладить режим сна, добавить регулярные физические нагрузки и при необходимости обратиться за профессиональной помощью.