Не всегда полезно: когда витамины идут во вред — и что с этим делать

WomanHit.ru

Витамины давно стали символом «здорового образа жизни», но мало кто задумывается, что их избыток может навредить не меньше, чем дефицит. Бесконтрольный прием добавок, самолечение по совету из соцсетей и вера в «чудо-капсулы» или «волшебные травы» делают организм уязвимым. Нутрициолог Элина Королева рассказала, когда витамины работают против нас и как сохранить баланс без вреда.

Нутрициолог объяснил, когда прием витаминов вредит здоровью
© РИА Новости

Не пейте все подряд: витамины несовместимы друг с другом

Некоторые комбинации нейтрализуют эффект друг друга. Например, железо снижает усвоение кальция, а цинк конкурирует с медью. Важно не мешать несовместимые вещества в одной дозе и не пить «на всякий случай» комплекс с длинным составом.

«Лучше пройти анализ крови на микроэлементы и подобрать то, что действительно нужно. Даже аптечные мультивитамины могут в долгосрочной перспективе расстроить биохимический баланс, если не знать точные потребности своего тела», — предостерегает эксперт.

Больше — не значит лучше

Переизбыток жирорастворимых витаминов A, D, E и K может накапливаться в организме, вызывая токсичные процессы. Например, излишек витамина D нарушает кальциевый обмен и может привести к отложению солей в почках.

«Самый частый симптом гипервитаминоза — хроническая усталость, которую люди принимают за недостаток. Не увеличивайте дозу без консультации врача. Регулярный же избыток может действовать медленно и незаметно, но подтачивать здоровье изнутри годами», — подчеркивает врач.

Симптомы — не повод сразу бежать за добавками

Плохой сон, ломкие ногти или выпадение волос не всегда говорят о нехватке витаминов. Это могут быть признаки стресса, гормонального сбоя или болезни ЖКТ, которая мешает усваивать даже самый дорогой комплекс. Важно искать причину, а не засыпать организм капсулами. Подход должен быть системным, с опорой на анализы и самочувствие. Иногда проблема решается психотерапией, отдыхом и сбалансированным питанием, а не шопингом в аптеке.

Натуральное — не всегда безопасное

БАДы и «натуральные витамины» могут содержать активные вещества в нестабильной дозировке. Не все марки проходят строгий контроль, особенно в онлайн-магазинах. Даже растительные комплексы могут вызвать аллергическую реакцию или повлиять на давление. Проверяйте состав, производителя и обязательно консультируйтесь со специалистом. Тот факт, что средство «природное», еще не гарантирует его безопасности для вашей конкретной ситуации.

Иногда достаточно воды и сна

Организм лучше всего усваивает нутриенты из еды, когда он не перегружен. Если пить достаточно воды, спать по 7–8 часов и не доводить себя до истощения, потребность в добавках снижается. Правильный режим и полноценный рацион часто дают больший эффект, чем таблетки. Профилактика — это не всегда покупка новой баночки, а вдумчивая и грамотная комплексная забота о себе.