Терапевт рассказал, как выбрать направление для санатория

Врач-терапевт, курортолог, президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев рассказал, как выбрать направление для санатория.

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По его словам, которые приводит aif.ru, горный отдых на Кавказе противопоказан гипертоникам и людям с заболеваниями сердца из-за риска горной болезни (выше 2,5 тыс. м). Особые условия высокогорья — ионизированный воздух, избыток ультрафиолета и низкое давление — могут быть опасны.

К южным берегам не рекомендуется ездить при нервных расстройствах, поскольку солнце и море дополнительно раздражают нервную систему, тогда как хвоя и климат высокогорья её, наоборот, успокаивают, подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что после 50 лет чрезмерное пребывание на солнце опасно, поэтому пожилым и ослабленным людям лучше отдыхать у моря весной или осенью, меняя климат не чаще раза в два года.

При летнем отдыхе стоит избегать солнца с 11:00 до 16:00, носить закрытую одежду, очки и шляпы с широкими полями, заключил специалист.

Ранее аналитики включили Тверскую и Челябинскую области в топ для отдыха у рек и озёр.