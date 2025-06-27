Топ-5 полезных блюд для сердца и сосудов

Некоторые сладости полезны для сердца и сосудов: яблоки, бананы, орехи, изюм и ягоды заменят сахар и улучшат самочувствие. Об этом сообщил канал «Просто о жизни и воспитании».

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Исключить сахар из рациона легко, его употребление, как правило, объясняется привычкой. Постарайтесь заменить ввести в питание сладкие блюда. Так, полезным будет зефир, приготовленный на агар-агаре, а также фруктовые салаты с грецкими орехами. Заправить такой салат можно йогуртом. Такое заменой сахара станет темный шоколад с высоким процентом содержания какао. Вас поддержат и мюсли-батончики без сахара: в них есть клетчатка, омега-3 кислоты. Домашний йогурт с ягодами и медом станет отличным вариантом следкого десерта.

Но если вдруг потянет на сладкое, то лучше выпить воды или съесть апельсин, яблоко, манго, кусок дыни или арбуза.

«ГлагоL» сообщал ранее, что мозгу нужен сахар. Именно глюкоза — это топливо для клеток мозга. Есть два вида сахара: естественные и добавленный. Именно избыточное потребление добавленного сахара приводит к проблемам: ожирению, диабету 2 типа, воспалительным процессам.