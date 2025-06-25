Умные гаджеты для здоровья: как выбрать и что предлагает рынок

Сейчас цифровизация охватывает почти все сферы жизни общества. Здоровье не стало исключением. Все больше россиян пользуются умными устройствами, покупают их себе и родным для спорта и жизни в целом. Около 20% населения России, а это примерно 30 000 000 человек, используют такие устройства, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Кроме того, спрос на гаджеты для здоровья растет. И речь не только об умных часах. "Отмечают рост спроса на медицинские гаджеты - в 2024 году по отношению к 2023 году он составил 168%" - заявила педиатр Алина Губанова.

Сегодня рынок предлагает огромное количество разных устройств и приложений для контроля за здоровьем.

При выборе техники для контроля жизненных показателей, например, умных часов, предпочтение лучше отдавать проверенным брендам, таким как Huawei, Samsung или Apple, считает Муртазин.

По его словам, устройства безызвестных производителей могут сбоить и есть вероятность, что человек навредит себе. Например, если при измерении пульс окажется высоким, человек начнет принимать таблетки, а на самом деле никаких проблем со здоровьем нет.

Умные гаджеты для здоровья - не только часы для измерения жизненных показателей. Все больше людей обращаются к врачам онлайн, становятся нужны медицинские гаджеты для дистанционного осмотра. Среди таких устройств специальный "умный" тонометр. Он измеряет давление и пульс, а после передает информацию врачу по Bluetooth. Появляются и специальные камеры - с их помощью можно безопасно сделать фотографии и видео внутренних полостей горла, носа, ушей. Кроме того, технологии позволяют самостоятельно сделать аудиозапись дыхания, сердечных тонов и поделиться ими с врачом онлайн.

"Для жителей отдаленных регионов такие технологии часто практически единственный вариант получить консультацию квалифицированного врача, особенно если речь идет о какой-либо узкой специализации", - отметила Алина Губанова.

В любом случае, если речь идет о медицинских гаджетах, то выбор нужно делать с доктором.

Лучше всего выбирать устройство, которое признано медицинским и имеет регистрационное удостоверение Росздравнадзора, так как при применении именно таких гаджетов можно быть уверенным в точности измерений, отметила врач.