Почему энергетики с кофеином вреднее, чем кофе

Кофеин – вещество, которое позволяет взбодриться. Самый популярный источник кофеина – это кофе, напиток, с которого многие любят начинать день. Однако есть люди, которые предпочитают бодриться с помощью других напитков с кофеином – энергетиков. Почему энергетические напитки нельзя считать хорошей альтернативой кофе – рассказал эксперт.

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Алексей Решетун, ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт объяснил разницу между кофе и энергетиком.

По словам специалиста, сравнивать энергетики с кофе – некорректно. Кофе – это пищевой продукт, он не имеет газированной структуры и люди не пьют его в таких количествах, как энергетики. Кофе не содержит в своем составе других веществ, кроме кофеина. Энергетик – это коктейль, который содержит множество веществ, которые порой в большом количестве поступают в организм. В них могут добавляться БАДы, витамины, растительные вещества – но они не делают напиток полезным, потому что все эти вещества находятся не в натуральной форме. Кроме того, эти вещества в сочетании друг с другом создают смесь, которая особым образом действует на организм.

Энергетики опасны тем, что смесь веществ форсировано действует на организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. Для молодых или людей, уже имеющих изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, это особенно опасно. При употреблении энергетика сердце начинает работать более интенсивно, и это не естественный процесс, а искусственный разгон сердца. В определенных случаях сердце может попросту не справиться с такой нагрузкой.

Для подростков энергетики представляют особый риск. В этом возрасте бывает ситуация, когда скелет и весь опорно-двигательный аппарат очень интенсивно растет, а внутренние органы, особенно сердце и проводящая система сердца, могут не успевать за этим ростом. В течение нескольких месяцев ситуация нормализуется: происходит дорастание сердца и проводящей системы сердца до размера организма – но при очень активном росте так бывает не всегда. И если в этом момент сердце подвергается форсированному давлению со стороны энергетика, оно вынуждено активно и резко сокращаться, с чем проводящая система может не справиться.