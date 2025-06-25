Эксперты объяснили, почему опасно спать голышом в жару
Сон без одежды в зной может навредить организму: поэтому даже в жару не нужно спать голышом. Эксперты канала Love And Love Factory предупреждают, что сон без одежды нарушает терморегуляцию: пот не впитывается, а остаётся на коже, что мешает естественному охлаждению.
Вы можете подумать, что без одежды будет прохладнее, но на деле всё наоборот. Пот прилипает к телу, вызывая дискомфорт и обезвоживание.
Психолог Сьюзи Ридинг рекомендует выбирать свободную одежду из натуральных тканей — хлопка, шёлка или бамбука. Такие материалы впитывают влагу и помогают телу охлаждаться.
Спать голышом не стоит — пот скапливается на коже, а не испаряется. Лёгкая пижама обеспечит комфорт и защитит от перегрева.