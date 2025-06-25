Почему опасно спать голышом в жару

Сон без одежды в зной может навредить организму: поэтому даже в жару не нужно спать голышом. Эксперты канала Love And Love Factory предупреждают, что сон без одежды нарушает терморегуляцию: пот не впитывается, а остаётся на коже, что мешает естественному охлаждению.

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Вы можете подумать, что без одежды будет прохладнее, но на деле всё наоборот. Пот прилипает к телу, вызывая дискомфорт и обезвоживание.

Психолог Сьюзи Ридинг рекомендует выбирать свободную одежду из натуральных тканей — хлопка, шёлка или бамбука. Такие материалы впитывают влагу и помогают телу охлаждаться.