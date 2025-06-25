Почему после обеда стоит проводить больше времени на солнце

Перепробовали уже все лайфхаки, но всё ещё не можете выспаться? Вы точно не одиноки. Специалисты в области здравоохранения рассказали, как вам может помочь солнечный свет.

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Вот несколько причин, почему получение дневного света после полудня - это лучшая привычка для хорошего сна.

Регулирование циркадного ритма. Радж Дасгупта, доктор медицины, главный медицинский консультант Sleepopolis, говорит, что дневной солнечный свет в промежутке между 13:00 и 15:00 может помочь закрепить циркадный ритм. Это облегчит засыпание ночью и просыпание с утра. Это подтверждают результаты исследований, связанных с влиянием нехватки света на сон и циркадный ритм во время пандемии COVID-19.

Поддержание уровня витамина D. Согласно одному исследованию, показатели этого витамина повышаются как у молодых, так и у пожилых людей при воздействии солнечного света в течение получаса около полудня.

Физическая активность. По данным учёных, регулярные упражнения делают сон более качественным и сокращают время, необходимое для засыпания.

Повышение когнитивных способностей. Одна научная работа показала, что сотрудники, которые получали солнечный свет через окно около офисного стола, спали на 37 минут больше и набрали набрали на 42% больше баллов в тесте на оценку их способности принимать сложные и разумные решения.

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