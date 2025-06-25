Врач назвала продукты с полезными для здоровья ЖКТ бактериями

Врач – эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала, что следует включить в рацион, чтобы "заселить" кишечник полезными для здоровья бактериями.

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Как отметила руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, кишечные экосистемы оказывают значительное влияние на здоровье человека. По ее словам, от хорошего состояния кишечника зависит все в организме. Например, укрепляется иммунная система, улучшается сон, снижается тревожность и поднимается настроение.

Когда люди говорят о здоровье кишечника, они обычно имеют в виду баланс этого микробиома. Для оптимального баланса помните, что здоровый кишечник содержит большое количество "хороших" бактерий, тогда как нездоровый кишечник содержит больше "плохих" бактерий, – объяснила врач.

В список "хороших" бактерий попали лактобациллы, которые можно найти в йогурте и других ферментированных молочных продуктах.

Также пользу кишечнику принесут бифидобактерии. Они содержатся в ферментированных овощах. Ярким примером является квашеная капуста. Ими богаты фрукты и ​​цельнозерновые продукты, такие как пшеница и хлеб на закваске.

Улучшают здоровье кишечника и Faecalibacterium. Они есть в яблоках, бананах, грецких орехах, семенах чиа, нуте и фасоли. Об этом пишет издание Transsibinfo.com.