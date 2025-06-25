Ученые нашли способ стареть здоровым образом

Учёные обнаружили, что минимум три порции ягод или других продуктов, содержащих много флавоноидов, в день могут улучшить здоровье по мере старения. Всё потому, что флавоноиды отличаются антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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В новом отчёте, опубликованном в «Американском журнале клинического питания», специалисты рассмотрели, как влияют флавоноиды на старение людей. Для этого учёные разработали шкалу «флаводиеты» - меру того, насколько рацион человека соответствует варианту питания, богатому флавоноидами.

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Флавоноиды помогают снизить риск возникновения рака. Они содержатся в большом количестве продуктов питания и напитков, включая фрукты, овощи, зерновые, чай и вино. По словам Эрин Холли, диетолога из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо, флавоноиды способствуют здоровому старению за счёт антиоксидантных и противовоспалительных свойств. Это помогает замедлить старение на клеточном уровне.

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