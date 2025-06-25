Врач назвала продукты, которые укрепят ногти и волосы

Качество ногтей и волос — отражение внутренней среды организма, указала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион. В беседе с «Лентой.ру» она назвала продукты, способствующие их укреплению.

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Достаточно часто за такими проблемами, как выпадение, сухость, тусклость и ломкость волос и ногтей могут стоять механизмы, связанные с определенными дефицитами либо нарушением работы тех или иных органов и систем, отметила специалист. Зачастую это дефицит белка, железа и витамина D либо снижение функции щитовидной железы, так называемый гипотиреоз, обратила внимание она.

Помимо коррекции возможных нарушений лекарственными препаратами, стоит также обратить внимание на некоторые продукты питания, убеждена врач.

В первую очередь она рекомендовала включать в рацион больше белковых продуктов: яиц, рыбы белых сортов, бобовых, богатых растительным белком, таких, как чечевица, нут, фасоль. Также стоит разнообразить питание мясом и его субпродуктами. Ценными источниками железа врач назвала говядину, телятину, печень.

«Известно, что железо из животных источников усваивается лучше. Также железо особенно необходимо при ломкости волос и ногтей», – Надежда Литвинова-Гразион, диетолог, нутрициолог.

Во-вторых, диетолог посоветовала разнообразить рацион продуктами, богатыми жирами, в частности жирной рыбой: лососем, скумбрией, сельдью, которые являются источниками омега-3 жирных кислот, витамина D. Также это практически все виды орехов и семян. Среди наиболее ценных она выделила грецкие и бразильские орехи, миндаль, семена тыквы и льна.

Кроме того, в питание важно включить листовую зелень, так как она содержит железо, фолиевую кислоту и витамин С, а также элементы, способствующие усвоению железа и выработке коллагена, обозначила нутрициолог. В частности, она выделила шпинат, капусту кейл, укроп и петрушку.

«Если состояние волос и ногтей прогрессивно ухудшается, то целесообразно провести диагностику для выявления возможных скрытых дефицитов и в дальнейшем скорректировать питание уже индивидуально», — заключила врач.

Ранее руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова в разговоре с «Лентой.ру» предупредила россиян о том, что в мясной промышленности сегодня применяется широкий спектр пищевых добавок, часть из которых при регулярном потреблении может вызвать головные боли или аллергии, а также более серьезные заболевания, включая даже рак.