Биохимик объяснил, к чему приведет полный отказ от сахара

Сахар называют «белой смертью», значит, от него стоит как можно скорее отказаться.

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Однако полное его исключение из рациона питания может привести к негативным последствиям. Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявила российский биохимик и нутрициолог Анна Дивинская.

По её словам, категоричные запреты часто провоцируют срывы и переедание, а также формируют нездоровое отношение к еде.

«Жесткий отказ от сахара — не всегда благо. — Как показывает практика, категоричные запреты часто ведут к перееданиям, срывам и чувству вины. Демонизация сахара формирует искаженные пищевые установки: еда начинает делиться на плохую и хорошую, человек теряет ощущение свободы и осознанности в питании».

В этой связи медик отметила, что важно не исключать, а нормализовать потребление сахара, так как он может быть частью сбалансированного рациона, если его количество находится в пределах допустимого.

При этом Дивинская пояснила, что умеренное употребление сахара улучшает сон и укрепляет иммунитет, а также стабилизирует уровень энергии, нормализует аппетит и способствует снижению веса.

«При частичном отказе от сахара в организме стабилизируется уровень энергии, исчезают резкие скачки сахара и инсулина, выравнивается настроение, снижается потребность в перекусах на эмоциях. Улучшается когнитивная функция — уходит состояние затуманенного мозга, улучшаются внимание, концентрация и сон. Нормализуется аппетит, снижается вес и укрепляется иммунитет», — резюмировала нутрициолог.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Дивинская предупредила россиян о рисках для здоровья от экспериментов с окрошкой.