Диета в японском стиле оказалась полезна при депрессии

Традиционная японская диета может помочь в борьбе с депрессией, сообщили учёные из Японского института безопасности здоровья. Исследование, опубликованное в журнале Japan Epidemiology Collaboration on Occupational Health Study, показало, что рацион, богатый рыбой, соей, ферментированными продуктами и зелёным чаем, снижает риск депрессивных симптомов на 17–20%.

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В исследовании приняли участие 12 499 человек, чьи пищевые привычки и психическое состояние анализировались с 2018 по 2021 год. Учёные выделили два типа питания: традиционная японская диета — белый рис, мисо, рыба, соевые продукты; модернизированный вариант — цельнозерновые, свежие овощи, фрукты, меньше соли.

Оказалось, что чем строже участники придерживались этих принципов, тем реже у них проявлялись симптомы депрессии. При этом обновлённый вариант диеты (с большим количеством овощей и меньшим содержанием соли) показал ещё более выраженный эффект.

По словам авторов, исследование доказывает, что осознанно составленная диета, основанная на растительной пище, богатая рыбой, ферментированными и минимально обработанными продуктами, может способствовать душевному равновесию.