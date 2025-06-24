Терапевт объяснил, как лучше всего рассчитывать потребление воды

Самой большой опасностью во время жары является обезвоживание, сказала в беседе с aif.ru врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологий, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева.

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Она подчеркнула, что водно-солевой баланс важен для работы всех органов и систем, включая нервную, костно-мышечную и сердечно-сосудистую.

«Именно поэтому природа снабдила нас ценным защитным механизмом от обезвоживания - жаждой. Но данный механизм срабатывает не всегда и не у всех», — пояснила эксперт.

Распознать приближающееся обезвоживание можно по нескольким симптомам: это, в частности, сухость слизистых, снижение эластичности кожи, замедленное сердцебиение и отеки.

Для того, чтобы не возникло обезвоживания, Солнцева порекомендовала рассчитывать потребление жидкости по весу: на 1 кг веса 30 г воды. Так, например, при весе 60 кг требуется 1,8 л жидкости в день. Есть еще одна формула - калорийность рациона, согласно которой нужно на каждую килокалорию употреблять 1 мл воды.

«Съели 1500 ккал в день - будьте добры выпить 1,5 л, а если позволили себе 2000 ккал - пейте 2 л в сутки», — сказала специалист.

Однако, добавила она, все эти цифры довольно условны, так как многое зависит от наличия лишнего веса, среды (температуры, влажности воздуха и т.д.), физической активности и энергетического обмена.