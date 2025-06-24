Перечислены фрукты, в которых больше всего белка

По сравнению с другими источниками фрукты содержат довольно мало белка. Тем не менее он всё равно учитывается в ежедневном потреблении протеина.

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Вот из каких фруктов вы можете получить больше всего протеина.

Гуава. Одна чашка такого фрукта содержит 4,2 г белка и 9 г клетчатки. Кроме того, гуава богата витамином С и полифенолами. Оба этих вещества уменьшают воспаление.

Джекфрут. На одну чашку джекфрута приходится 2,8 г белка и 2 г клетчатки. Также это хороший источник калия, поддерживающего кровяное давление.

Ежевика. Из одной чашки ежевики вы получите 2 г белка. Это больше, чем в других ягодах. Также в одной порции содержится 8 г клетчатки и 30 мг витамина С.

Авокадо. В половине этого фрукта 1,5 г белка и 5 г клетчатки. Ещё это источник полезных жиров.

Зёрна граната. На 1/2 стакана зёрен приходится 1,5 г белка и 3,5 г клетчатки. Также в гранате много антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление, поддерживать здоровый уровень сахара в крови, укрепляют здоровье сердца.

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