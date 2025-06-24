Тренер перечислил упражнения, полезные для осанки

Фитнес-тренер Василий Краснов рассказал об упражнениях, которые позволят выправить осанку и укрепить мышцы брюшной области.

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В беседе с Regions.ru эксперт отметил, что боковая планка является хорошим упражнением для коррекции фигуры.

«Находясь на боковой стороне, вам нужно, оперевшись на предплечье, вытянуть свои нижние конечности, разместить стопы одну на другой. После следует приподнять свои бёдра вверх, держать своё тело прямо и смотреть вперёд. Длительность планки — ровно минута на каждую сторону», — сказал Краснов.

По словам специалиста, также не менее эффективны подъёмы ног в положении лёжа, скручивания и «ножницы».

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