Как спланировать ежедневную физическую активность

Физическая активность должна быть не только регулярной и комфортной, но и разнообразной, а мотивация поддерживаться как дисциплиной, так и единомышленниками. Об этом в интервью РИАМО сообщил реабилитолог Мехди Новрузов.

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К слову, как отмечала старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в беседе с газетой «Известия», для устойчивого снижения веса важно сочетать разные виды физической активности, делая упор не только на кардио, но и на силовые тренировки.

«Важно не просто больше двигаться, но и планировать активность как часть повседневной жизни. Заранее выделяйте время на прогулку или гимнастику, а в рабочем процессе чередуйте нагрузку и отдых», — сказал Новрузов.

Он добавил, что разнообразие помогает избежать утомления и поддерживает интерес. Хороший вариант, по его словам, — чередовать спорт, танцы, плавание и прогулки.

Согласно результатам недавнего исследования, привычка регулярно выполнять упражнения с собственным весом поможет улучшить физическую форму и общее самочувствие без посещения спортзала.

Так, например, можно делать приседания, отжимания, подъемы на носки и наклоны вперед. Такая регулярная нагрузка позволяет запустить в организме процессы адаптации — укрепить мышцы, улучшить кровообращение и снизить уровень стресса.