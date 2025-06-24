В какое время суток нужно заниматься спортом

Заниматься спортом полезнее утром, а не вечером, рассказала эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, пишет KP.RU.

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По ее словам, больше всего эффекта принесет физическая нагрузка через час-два после пробуждения. В крайнем случае, ей стоит уделить внимание в течение дня. К тому же она должна быть разнообразной.

"Нужно не только бегать или гулять, но хотя бы пару раз в неделю делать силовые упражнения, чтобы укрепить мышцы и ускорить обмен веществ", - говорит Павлова.

Помимо спорта, по словам врача, за стройность отвечает полноценный ночной сон. Ложиться спать нужно до 23 часов, поскольку в этот период начинает вырабатываться мелатонин - гормон, который помогает сжигать жир. Во время сна в комнате должно быть темно, прохладно и спокойно.

Безусловно, стоит следить и за питанием, подчеркнула эндокринолог. Предпочтение следует отдавать домашней еде, а не фастфуду, важно больше есть овощей, цельнозерновых круп и белков.

Наконец, нужно учиться сбрасывать напряжение и расслабляться, поскольку стресс мешает худеть, заключила Павлова.