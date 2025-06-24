Как понять, что организм обезвожен

Наиболее опасным для человека летом во время жары является обезвоживание, которое особо опасно для детей и пожилых. Только 10% потери жидкости в организме ребенка приводит к тяжелым нарушениям в работе внутренних органов, при этом еще большее обезвоживание может вовсе привести к летальному исходу. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог, терапевт и кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева, рассказав, какие симптомы говорят об обезвоживании организма.

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"О риске обезвоживания скажут такие симптомы, как сухость слизистых, бледность и снижение эластичности кожи; головная боль; повышенная усталость, вялость или, наоборот, чрезмерное возбуждение", — отметила специалист.

Она также добавила, что обезвоживание можно распознать по замедленному сердцебиению, редкому мочеиспусканию и потемнению цвета мочи, а также отекам.

Кроме того, Солнцева добавила, что в зоне особого риска находятся спортсмены, теряющие большое количество жидкости с потом во время тренировок, а также дети, которые могут не ощущать жажду из-за того, что некоторые отдела головного мозга недостаточно сформированы.

При этом эксперт подчеркнула, что пить нужно по потребности, если не наблюдается никаких проблем с организмом.

"Пить через силу не надо", — уточнила врач.

Она также призвала брать с собой на тренировку бутылку воды и периодически ее пить.