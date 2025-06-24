Как вернуться к физической активности после длительного лечения

После длительного лечения, предполагающего малоподвижный образ жизни, важно постепенно возвращаться к физической активности. Такой совет в беседе с РИАМО дал реабилитолог МГЦР Мехди Новрузов.

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К слову, газета «Известия» сообщала, что в Сеченовском университете разработали умный ортез с программируемыми свойствами жесткости для эффективного восстановления после травм и переломов.

Как рекомендует Новрузов, возвращаться к активной жизни стоит с малого, например, заменив лифт на лестницу.

«Если короткую дорогу вы обычно преодолеваете на машине или автобусе, попробуйте пройтись пешком. Даже 15-20 минут активной ходьбы в день — уже вклад в здоровье», — подчеркнул эксперт.

До этого Новрузов говорил, что физическая активность должна быть не только регулярной и комфортной, но и разнообразной, а мотивация поддерживаться как дисциплиной, так и единомышленниками. Хороший вариант, по его словам, — чередовать спорт, танцы, плавание и прогулки.