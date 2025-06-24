Мужчина ел по 30 яиц в день и рассказал о последствиях

25-летний Джошуа Аллард из штата Оклахома США питался только яйцами, съедая по 30 штук в день. Об опасных последствиях такого эксперимента предупредил диетолог Том Сандерс в беседе с Daily Mail.

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Уточняется, что блогер пять дней ел только яйца и пил воду. Мужчина рассказал, что хотя он съедал внушительное число яиц, ему было трудно остановиться и избавиться от голода. К концу эксперимента он заметно похудел, но чувствовал себя хорошо. Более того, парень отметил улучшившееся качество сна.

Диетолог Сандерс, комментируя эксперимент, предупредил, что он мог плохо закончиться. Такая диета особенно опасна для людей с повышенным уровнем холестерина, считает эксперт. Он пояснил, что в яйцах этого вещества довольно много, поэтому злоупотреблять ими не рекомендуется.

При этом специалист подчеркнул, что яйца являются полезным продуктом. Однако не могут быть единственным продуктом в рационе, так как в этом случае холестерина будет слишком много, а витаминов и минералов — мало.

Ранее эндокринолог Вероника Неудахина рассказала, что в одном курином яйце содержится около шести граммов белка. По ее словам, в сутки человеку нужно получать от 0,8 до 1,2 граммов белка на каждый килограмм массы тела.