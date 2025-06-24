Перечислены полезные свойства семян чиа

При низком уровне магния первыми симптомами могут быть усталость, мышечные спазмы или плохой сон. Об этом сказала Ванесса Имус, зарегистрированный врач-диетолог. Добавление в рацион семян чиа - один из способов решения этой проблемы.

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Вот какие преимущества для здоровья обеспечивают семена чиа.

Источник важных питательных веществ. Около двух столовых ложек семян чиа содержат 95 мг магния, 10 г клетчатки, 5 г омега-3 альфа-линоленовой кислоты и 5 г белка. Кроме того, в этих семенах есть витамины группы В и антиоксиданты.

Помощь в пищеварении. Магний и клетчатка в составе семян чиа нужны для здорового пищеварения.

Поддержание здоровья сердца. Семена чиа снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний за счёт снижения уровня триглицеридов и холестерина ЛПНП, а также повышения уровня полезного холестерина. Ещё они могут помочь в снижении кровяного давления.

Улучшение сна. Низкое потребление магния связывают с такими проблемами со здоровьем, как храп, непродолжительный сон, дневная сонливость. Новое исследования показали также, что жирные кислоты омега-3 улучшают качество сна.

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