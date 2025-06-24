Какие продукты нельзя есть с брекетами

Важным аспектом успешного лечения с помощью зубных брекетов является строгое соблюдение специальной диеты, потому что некоторые продукты могут повредить аппарат или затруднить его чистку. В этот список входят твердые овощи и фрукты, липкая и клейкая пища, семена и крупы, сладости и красящие продукты, рассказал «Газете.Ru» врач стоматолог-хирург, имплантолог, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

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«В первую очередь рекомендуется избегать жесткой пищи, которая может привести к дискомфорту и даже отрыву деталей брекетов. Вместо этого стоит ориентироваться на мягкие блюда, такие как пюре, супы, йогурты и вареные овощи. Нужно стараться проталкивать кусочки еды подальше от передних зубов, чтобы не сломать брекеты. Плотную пищу лучше мелко резать и есть очень осторожно. Рекомендуется убрать из рациона жесткое мясо, сухарики и корочки хлеба, твердые фрукты и овощи, любые орехи. Известно, что чувствительность зубов в этот период может усиливаться. Поэтому важно выбирать более подходящие альтернативы, чтобы избежать дискомфорта, повреждений ортодонтического аппарата и осложнений в лечении», — рассказал врач.

Липкая и клейкая пища тоже представляют опасность. По словам врача, карамель, жевательная резинка, нуга, ириски, пастила — главные враги брекет-системы, потому что они нередко застревают между фрагментами и приводят к поломкам.

«Крупы и семена часто забиваются в брекеты, поэтому лучше от них отказаться. То же самое касается и выпечки с маком и кунжутом — ее надо исключить из своего меню. Крупы необходимо измельчать и только после этого использовать в пищу. Сладости, десерты, газированные напитки тоже стоит исключить из рациона. Такая еда содержит много сахара, который вреден для зубов. Во время коррекции очень важно снизить вероятность кариозных процессов. Поэтому пациенты, которые выбрали для себя брекет-систему, должны ограничить потребление сладких блюд. Это поможет избежать стоматологических заболеваний и довести лечение до конца», — добавил врач.

Красящие продукты тоже нужно ограничить. Некоторые детали брекетов могут впитывать пищевые пигменты, в результате чего нарушается целостность конструкции.