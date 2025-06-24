Назван лучший перекус для снижения холестерина

Поддержание уровня холестерина в норме помогает снизить риск образования бляшек в артериях и развития болезней сердца. Важную роль при этом играют не только основные приёмы пищи, но и перекусы.

© Ferra.ru

Вот несколько причин, почему пудинг с семенами чиа полезен при высоком уровне холестерина.

Много клетчатки. Пудинг с семенами чиа может дать 11 г клетчатки на порцию. При этом в этих семенах содержится как нерастворимая, так и растворимая клетчатка.

Мало насыщенных жиров. Настоящие виновники высокого уровня холестерина - это насыщенные жиры. Они заставляют печень увеличивать производство этого вещества. Чиа-пудинг готовится на основе миндального молока, поэтому в нём на порцию приходится всего 1 г насыщенных жиров на порцию. Можете заменить это молоко другим растительным, но избегайте кокосового и цельного коровьего.

Есть растительный белок. Благодаря этому вы будете чувствовать себя сытым ночью и держать под контролем уровня сахара в крови. Каждая порция чиа-пудинга даёт 7 г растительного белка, который связан с улучшением здоровья сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.