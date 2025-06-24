Какие вещи нужно делать перед сном женщинам за 50 лет

В 50 лет наш организм работает уже не так, как в 20. Поэтому важно в этом возрасте заботиться о себе. Вот какие вечерние ритуалы вам в этом помогут.

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Выпейте безалкогольный коктейль. Также вы можете попробовать безалкогольное вино или пиво. Алкоголь же перед сном приводит к прерывистому и менее спокойному сну. Это подтверждают исследования. Они связывают более высокое потребление спиртного с более коротким, менее восстанавливающим сном и с храпом.

Съешьте богатую белком закуску. После 50 лет женщины теряют мышечную массу быстрее из-за гормональных сдвигов. Поэтому Джейми Ли Макинтайр, магистр наук, сертифицированный диетолог, рекомендует перед сном есть что-то белковое (греческий йогурт, творог или растительный белковый коктейль). Это поддерживает ночное восстановление и синтез мышц, особенно в сочетании с силовыми тренировками.

Почистите зубы. Сухость во рту, потеря зубов, кариес, заболевания дёсен, рак полости рта чаще встречаются именно у пожилых. Они могут привести также к плохому питанию, ухудшению качества жизни, болезней сердца, диабета.

Поставьте стакан воды у кровати. Ночная потливость может обезвоживать во время сна, поэтому с утра вам нужна вода. Об этом сказала Фрэнсис Ларджман-Рот, сертифицированный диетолог.

Не забудьте принять глицинат магния. Магний важен для расслабления мышц, поддержания здоровой нервной системы, регулирования сна. С возрастом, однако, организм уже не может его усваивать так же эффективно, как в молодости. Кроме того, магний нужен для усвоения кальция и минерализации костей.

Практикуйте диафрагмальное дыхание. Оно представляет собой вдох через нос с глубоким расширением живота, за которым следует медленный выдох. По словам Бриттани Скэнниелло, сертифицированного диетолога, такое дыхание может успокоить нервную систему, способствовать лучшему сну, поддержать здоровье сердца.

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