У мужчин тоже бывает климакс: как отсрочить угасание либидо

Не только у женщин с возрастом наступает не слишком приятный период угасания половых функций и снижения сексуального влечения. Как бы парадоксально это ни звучало — и у мужчин бывает климакс. Причем, это явление известно медицинской науке довольно давно, минимум сотню лет. Просто о нем не принятно так много говорить, как в случае с женским. А зря.

Врач андролог-уролог Екатерина Макарова в беседе с WomanHit назвала главные симптомы климакса у сильного пола, а также перечислила анализы, которые важно сдать каждому по достижении «критического» возраста.

О чем не говорят мужчины

«100 лет назад в медицинском сообществе уже было представление о том, что бывает с людьми, когда с возрастом угасает работа гонад: снижение полового влечения и возможностей, когнитивное угасание и общее старение организма. Про женщин все было понятно, их резкое изменение статуса говорило само за себя. Женский климакс, или менопаузу, связывали с прекращением регулярные менструаций и шансов фертильности. У мужчин эти изменения, в отличие от женщин, постепенные, поэтому не столь очевидные», — объясняет эксперт.

Медик озвучила, как на языке науки правильно называется «мужской климакс». Применимые к женщинам термины «климакс» и «менопауза» тут, естественно, не подходят. Но и «андропаузой» этот этап называть было бы неверным.

«Сегодня используют термин „возрастной андроген дефицит“, как наиболее адекватно отражающий суть динамики гормональных изменений, происходящих в мужском организме», — говорит врач.

Как правило, первые звоночки критического снижения уровня тестостерона мужчины ощущают ближе к 50 годам. Симптомы довольно размыты, стартуют в разное время. И все же четкую клиническую картину на основе исследований медикам воссоздать удалось.

Симптомы «мужского климакса»

Прежде всего, это угасание либидо (полового влечения), снижение количества и качества адекватных эрекций. Макарова называет и другие признаки возрастного анроген дефицита: стертость ощущения удовольствия во время интимной близости, ухудшение показателей спермограммы, а с ними и заметное снижение фертильности, ослабление струи мочи и подкапывание (дриблинг), ночные вставания в туалет и сидячее положение для мочеиспускания. Часто у мужчин после 50 диагностируют и нарастание метаболических изменений: повышение уровня «плохих» холестеринов, инсулинрезистентность, набор веса более 2 размеров за несколько лет, остеопороз, ослабление мышечной массы и выносливости, преобладание ворчливого депрессивного настроения, спад профессиональной активности и вовлеченности в рабочую конкуренцию.

Какие анализы важно сдать после 50

Постановка диагноза не представляет затруднений. Диагноз выводится из данных ежегодного обследования, которое должно включать:

общий анализ крови с определением уровня гематокрита, (простатспецифический антиген, онкомаркер предстательной железы),

биохимическое исследование крови (липидный профиль, глюкоза крови, печеночные пробы, креатинин, общий белок, витамины и микроэлементы),

общий тестостерон, глобулинсвязывающий половой гормон и другие гормоны,

пальцевое ректальное исследование простаты и ТРУЗИ (трансректальное исследование предстательной железы).

В диагностике врачу помогает также опросник AMS (aging male’s symptoms), ответив на вопросы которого, можно получить суммарное количество баллов, позволяющие подтвердить диагноз.

А это лечится?

«Сегодня возрастной андроген дефицит у мужчин является хорошо изученным состоянием, для коррекции которого предложена тестостеронзаместительная терапия, которая физиологическими дозами тестостерона позволяет возместить недостаток полового гормона у мужчины», — успокаивает андролог.

Одновременно с тестостероном для поддержания здоровья мужчины назначается так называемый «квартет здоровья». В зависимости от особенностей организма, это могут быть разные препараты, но в основном, это: препараты тестостерона, препараты для коррекции уровня холестерина и глюкозы крови, витамин Д3, омега3 кислоты и антиоксиданты.

Таким образом, современная медицина может предложить всестороннюю терапию старения, которая не только улучшает качество жизни человека, но и в целом делает его жизнь прекрасной и счастливой.