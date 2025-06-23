Топ-6 сыров для улучшения уровня сахара в крови

Если вы живёте с диабетом, то с контролем уровня глюкозы в крови вам может помочь сыр. В нём содержится мало углеводов, много белка и жир - всё это предотвращает скачки сахара в крови.

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Вот какие виды сыров советуют есть сертифицированные диетологи и эксперты по диабету.

Сыр моцарелла. Покупайте при этом частично обезжиренный вариант. В нём будет мало углеводов, много белка и меньше насыщенных жиров, чем в цельных сырах. Об этом сказала Эми Кимберлейн, магистр наук, сертифицированный диетолог. В 28 г частично обезжиренного сыра моцарелла 2 г углеводов, 7 г белка и 3 г насыщенных жиров.

Сыр пармезан. В тёртом или измельчённом виде он добавит вашим блюдам вкус и при этом почти не будет содержать углеводов, как отмечает Эрин Дэвис, магистр наук, сертифицированный диетолог. На порцию в 28 г приходится 10 г белка и 1,5 г углеводов.

Творог. Из половины стакана творога вы получите 12 г белка и всего 5 г углеводов. Но при покупке ищите обезжиренный вариант с низким содержанием натрия.

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Выдержанный сыр Чеддер. Это отличный источник витамина В12: из порции в 42 г вы получите 19% от дневной нормы.

Швейцарский сыр. В 28 г этого сыра содержится всего 53 мг натрия, 8 г белка, менее 1 г углеводов. Также выбирайте швейцарский сыр с низким уровнем жира.

Сыр рикотта. Хороший вариант для людей с диабетом - частично обезжиренный. Порция рикотты (полчашки) даст вам 14 г белка и 6 г углеводов.

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