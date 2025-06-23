Доктор описал лучшую разминку для офисных сотрудников

Офисные сотрудники часто сталкиваются с болью в шее, спине и руках. Чтобы снять боль, нужно выполнять три коротких блока упражнений, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

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Разминка снимет спазмы в мышцах, улучшит кровоснабжение тканей и предотвратит развитие хронической боли. Базовый комплекс включает упражнения для рук, спины и ног. При выраженном напряжении выполнять его следует каждый час, а если самочувствие в целом нормальное – раз в два-три часа, отметил врач.

«Для снятия усталости в руках и плечах подойдут упражнения на растяжку разгибательной и сгибательной поверхности предплечий. Каждое – продолжительностью от 30 секунд до минуты. Их можно делать как сидя, так и стоя. Первое: опустите руки, поверните их внутрь, чтобы ладони смотрели наружу, согните в запястьях, а затем очень медленно разводите их в стороны. Упражнение номер два: опустите руки ладонями вперед, разогните в запястьях (потянитесь тыльной стороной кистей к предплечьям) и медленно отводите руки назад. Движения надо делать плавно, с небольшим усилием, избегая нарастания сопротивления – с эффектом «жевательной резинки», а не «эспандера», — рассказал Симкин.

По словам врача, далее необходимо выполнить упражнения для спины и шеи.

«Первое – медленный наклон вперед. «Позвонок за позвонком» опускайтесь под собственным весом, а не тянитесь пальцами к полу, пока движение не остановится. При наличии протрузий дисков упражнение можно модифицировать: тянуться не вниз, а скользить ладонями по передней стороне бедер. Второе упражнение – растяжка вверх. Выполнять ее лучше стоя. Обопритесь тазом или бедрами о край стола для равновесия, поднимите руки вверх ладонями слегка наружу и медленно тянитесь к потолку. Важно задействовать мышцы живота. Выполнение движения также занимает полминуты – минуту», – добавила доктор.

Если нет серьезных проблем с коленями, то врач советует завершить комплекс приседаниями – для разминки мышц и суставов ног.