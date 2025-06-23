Врач рассказал, кому грозит деменция после выхода на пенсию

Специалисты, чья работа требует постоянной сосредоточенности — хирурги, программисты, педагоги, после выхода на пенсию могут столкнуться с повышенным риском снижения когнитивных способностей, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, гериатр и эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий.

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«Во время работы их мозг всегда остается в тонусе и это тренирует когнитивные функции. Но резкий переход к пассивному образу жизни после выхода на пенсию может привести к стремительному ухудшению этих способностей», – предупредил врач.

Он призывает таких людей продолжать интеллектуальную деятельность даже после завершения карьеры.

«Стресс — еще один фактор риска для тех, кто работает в условиях повышенной концентрации внимания. Поэтому важны общее «антистрессовые» меры — спорт, правильное питание, полноценный сон. Важно не замещать полезные меры вредными — например, алкоголем. «После долгожданного эффекта расслабления от алкоголя активизируются негативные процессы, увеличивается уровень кортизола, гормона стресса, и стресс, наоборот, увеличивается», – объяснил эксперт.

При этом, вопреки распространенному мнению, монотонная однообразная работа не влияет напрямую на когнитивное здоровье.