Кому нельзя пить минеральную воду

Обычную столовую минеральную воду можно употреблять ежедневно, однако у людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, болезнь почек, она может вызвать ухудшение состояния здоровья, рассказала «Газете.Ru» младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии, ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко.

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Все минеральные воды классифицируются на основании содержания солей на столовую вода – до 1 г/л, лечебно-столовую – до 1–10 г/л, и лечебную – более 10 г/л.

«Обычную столовую минеральную воду можно употреблять ежедневно (около литра в сутки для взрослого человека), так как содержание солей в ней, меньше суточной потребности организма. В данном случае вода будет профилактировать такие заболевания как остеопороз (источник кальция), анемию (источник железа), улучшать моторику ЖКТ (магний, хлориды), неврозы (магний). Но у людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, болезнь почек, даже такая минеральная вода может вызвать ухудшение состояния здоровья из-за дополнительного источника натрия, который может повысить артериальное давление, а ионы кальция могут способствовать образованию камней в почках. Поэтому, чтобы не нанести вред своему здоровью обязательно проконсультируетесь с врачом, для выбора подходящей именно вам минеральной воды», – рассказал специалист.

По его словам, оптимальный состав минеральной воды с медицинской точки зрения зависит от конкретных потребностей организма и состояния здоровья.