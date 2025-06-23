Даже при регулярном уходе за собой, приеме витаминов и сбалансированном питании организм может стареть быстрее из-за трех незаметных, но мощных факторов.

Хронический стресс

Повышенный уровень кортизола разрушает коллаген, ухудшает качество сна и ускоряет износ ключевых систем — от сердечно-сосудистой до кожной.

Избыток сахара и быстрых углеводов

Процесс гликации приводит к тому, что сахар «склеивает» белки, провоцируя образование морщин, ослабление сосудов и снижение когнитивной функции.

Что вы теряете на тренировке: жир или воду

Регулярный недосып

Сон менее 7 часов в сутки повышает воспалительные маркеры в организме и мешает мозгу очищаться от токсинов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Сергей Длин.