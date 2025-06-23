Три фактора, которые ускоряют старение: видео
Даже при регулярном уходе за собой, приеме витаминов и сбалансированном питании организм может стареть быстрее из-за трех незаметных, но мощных факторов.
Хронический стресс
Повышенный уровень кортизола разрушает коллаген, ухудшает качество сна и ускоряет износ ключевых систем — от сердечно-сосудистой до кожной.
Избыток сахара и быстрых углеводов
Процесс гликации приводит к тому, что сахар «склеивает» белки, провоцируя образование морщин, ослабление сосудов и снижение когнитивной функции.
Что вы теряете на тренировке: жир или воду
Регулярный недосып
Сон менее 7 часов в сутки повышает воспалительные маркеры в организме и мешает мозгу очищаться от токсинов.
Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-невролог Сергей Длин.