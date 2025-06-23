Самые полезные для здоровья свойства жимолости

Диетолог Ольга Панова сообщила, что сейчас в разгаре сезон жимолости. Это полезный природный суперфуд, который обязательно необходимо включать в свой рацион, чтобы поддерживать оптимальное состояние здоровья. Об этом нутрициолог рассказала в интервью радио Sputnik

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«Во-первых, в жимолости достаточно большое количество витамина С, 50 мг на 100 г, это можно сравнивать с лимоном. В мы знаем, что витамин С поддерживает иммунитет, борется с воспалением, участвует в синтезе коллагена, что важно для кожи. В жимолости есть калий и магний, они важны для сердца и снижают давление. В ягоде присутствует железо. Но самое важное, что в ней есть клетчатка, которая в принципе улучшает пищеварение и помогает контролировать сахар», – сообщила Панова.

В жимолости содержатся антоцианы и флавоноиды – антиоксиданты, которые позволяют защищать сосуды и сердце. Пищевая ценность ягоды составляет всего 30-35 ккал. Она подходит тем, кто следит за весом и уровнем сахара. Жимолость также полезна людям с гипертонией. Употреблять ягоды лучше в свежем виде – можно добавлять в каши, варить компот, делать смузи. Ягоду также можно заморозить – она сохраняет свои полезные свойства.