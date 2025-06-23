Как протеиновые порошки влияют на риск возникновения рака кишечника

Протеиновые порошки — продукт с крайне высокой степенью переработки, способный при чрезмерном потреблении провоцировать рак кишечника. Об этом предупредил хирург-колопроктолог из Имперского колледжа Лондона Джеймс Кинросс.

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По словам медика, подобные смеси состоят из очищенных ингредиентов с добавками — эмульгаторами, загустителями и ароматизаторами. Он объяснил, что организм в процессе переработки белков преобразует их в опасные для организма соединения, которые раздражают слизистые и ведут к росту злокачественных новообразований. Доктор посоветовал отказаться от протеинового порошка и отдать предпочтение растительным белкам, например бобовым.

— Просто полностью избегайте порошкообразных волокон... Они ужасны для вашего кишечника, — передает слова Кинросса таблоид Daily Mail.

При этом на полках магазинов можно найти огромное количество протеиновых батончиков, печенья, мороженого, а также функциональных напитков, сиропов и сладостей без сахара или с низким количеством калорий. В рекламе и на упаковках производители таких продуктов заявляют об их пользе. Действительно ли они так хороши, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.