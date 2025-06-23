Назван напиток, который поможет преодолеть ночную тягу к еде

Гвоздичная вода может стать вашим секретным оружием против ночного голода и бессонницы, заявил Эрик Берг, специалист по здоровому кетозу и интервальному голоданию. Он рассказал о простом, но эффективном напитке, который помогает улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и даже снизить тягу к поздним перекусам.

© Чемпионат.com

По словам эксперта, стакан воды с гвоздикой обладает множеством полезных свойств. Среди них детоксикация печени, улучшение пищеварения, снижение воспаления, помощь в борьбе с вирусами и бактериями, уменьшение вечерней тяги к еде, более крепкий и спокойный сон.

Эксперт объяснил, что гвоздика содержит эвгенол — натуральное седативное вещество, которое помогает расслабиться и быстрее заснуть. Кроме того, напиток регулирует аппетит, предотвращая ночные перекусы.

Для приготовления напитка нужно взять 4-5 соцветий гвоздики, залить их водой и довести до кипения. Напитку нужно настояться 5 минут под крышкой и остыть. Можно добавить в него немного мёда.