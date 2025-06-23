Перечислены способы повысить уровень витамина D естественным путем

Витамин D помогает организму усваивать кальций, поддерживает здоровье костей и не только. Вот откуда этот витамин можно получить.

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Безопасное пребывание на солнце. Согласно исследованиям, нахождение под солнечными лучами может обеспечить около 80% потребностей в витамине D. Однако люди с более тёмной кожей вырабатывают меньше витамина D из ультрафиолетовых лучей солнца. Может быть сложнее получить этот витамин и тем, кто живёт в регионах с меньшим количеством солнца или в климате, который требует покрытия кожи.

Рыба и морепродукты. Особенно много витамина D в жирной рыбе и морепродуктах. Так, в 85 г радужной форели содержится 645 международных единиц (МЕ) этого витамина, в таком же количестве лосося - от 383 до 570 МЕ, консервированного тунца - 231 МЕ, сельди - 182 МЕ, консервированных сардин - 164 МЕ, тилапии - 127 МЕ, камбалы - 118 МЕ.

Обогащённые продукты. Чаще всего витамин D добавляют в йогурт и молоко.

Обогащённые безмолочные продукты. Нередко витамин D добавляют в апельсиновый сок, соевое, миндальное, рисовое молоко, сухие завтраки.

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Грибы. В шампиньонах при этом содержится витамина D меньше, чем в лесных грибах. Также исследования показывают, что витамин D2 в грибах имеет такую же биодоступность, как и в пищевых добавках.

Оптимизированное усвоение пищи. Улучшить усвоение витамина D могут здоровые жиры, цинк, магний, витамин К.

Приём витамина D в виде добавок. Это, например, рыбий жир (содержит витамин D3). В целом пищевые добавки могут содержать витамин D в форме D2 и D3.

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