Алкоголь и деменция: как спиртное разрушает мозг
Новые исследования подтверждают: даже умеренное употребление алкоголя повышает риск деменции. Всего 8 порций в неделю могут повредить мозг. Как защитить себя?
Новые исследования подтверждают, что даже умеренное употребление алкоголя значительно повышает риск развития деменции. Ученые выяснили, что всего восемь порций спиртного в неделю могут привести к микротравмам мозга, ухудшению памяти и когнитивных функций.
Алкоголь как фактор риска
Многочисленные исследования уже давно связывают употребление алкоголя с серьезными заболеваниями, включая гипертонию, цирроз печени и рак. Международное агентство по изучению рака относит спиртное к канцерогенам Группы 1 — это высшая категория опасности. Однако теперь ученые обнаружили, что алкоголь также разрушительно действует на мозг.
Новые данные о влиянии на когнитивные функции
Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что у людей, употреблявших восемь и более порций алкоголя в неделю, значительно чаще встречались повреждения мозга, связанные с деменцией. Ученые из Бразилии проанализировали данные 1781 человека после вскрытия и обнаружили, что у тех, кто пил регулярно, чаще наблюдались:
- Гиалиновый артериолосклероз (утолщение стенок сосудов мозга) — риск повышался на 133% у сильно пьющих.
- Тау-клубки (белковые образования, связанные с болезнью Альцгеймера) — на 41% чаще у злоупотреблявших алкоголем.
Что считается «опасной дозой»?
В исследовании стандартной порцией считалось:
- 12 унций пива (около 350 мл),
- 5 унций вина (150 мл),
- 1,5 унции крепкого алкоголя (45 мл).
Умеренным потреблением называли до семи порций в неделю, а сильным — восемь и более. При этом даже у тех, кто пил «в меру», риск повреждения сосудов мозга был повышен на 60%.
Почему алкоголь вредит мозгу?
- Нарушение кровоснабжения – утолщенные сосуды хуже пропускают кровь, что приводит к микроинсультам и кислородному голоданию нейронов.
- Накопление токсинов – из-за ухудшения кровотока мозг хуже очищается от вредных веществ.
- Образование тау-белков – они разрушают нейронные связи, ускоряя развитие деменции.
Можно ли снизить риски?
Даже если человек раньше пил, отказ от алкоголя помогает уменьшить дальнейшее повреждение мозга. Исследование показало, что у бывших пьющих риск деменции ниже, чем у продолжающих употреблять спиртное.
Как сохранить здоровье мозга?
- Сократите алкоголь – чем меньше, тем лучше.
- Правильное питание – средиземноморская диета снижает риск когнитивных нарушений.
- Физическая активность – улучшает кровообращение и работу нейронов.
- Здоровый сон – во время сна мозг очищается от токсинов.
- Социальная активность – общение стимулирует когнитивные функции.
Вывод
Алкоголь – серьезный фактор риска деменции, причем опасная доза меньше, чем многие думают. Даже умеренное употребление может нанести вред. Лучшее решение – сократить потребление спиртного или отказаться от него совсем. Как сказала Майя Энджелоу:
«Делай лучшее, что можешь, пока не узнаешь лучше. А когда узнаешь лучше, делай лучше».