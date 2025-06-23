Алкоголь и деменция: как спиртное разрушает мозг

Новые исследования подтверждают: даже умеренное употребление алкоголя повышает риск деменции. Всего 8 порций в неделю могут повредить мозг. Как защитить себя?

Новые исследования подтверждают, что даже умеренное употребление алкоголя значительно повышает риск развития деменции. Ученые выяснили, что всего восемь порций спиртного в неделю могут привести к микротравмам мозга, ухудшению памяти и когнитивных функций.

Алкоголь как фактор риска

Многочисленные исследования уже давно связывают употребление алкоголя с серьезными заболеваниями, включая гипертонию, цирроз печени и рак. Международное агентство по изучению рака относит спиртное к канцерогенам Группы 1 — это высшая категория опасности. Однако теперь ученые обнаружили, что алкоголь также разрушительно действует на мозг.

Новые данные о влиянии на когнитивные функции

Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что у людей, употреблявших восемь и более порций алкоголя в неделю, значительно чаще встречались повреждения мозга, связанные с деменцией. Ученые из Бразилии проанализировали данные 1781 человека после вскрытия и обнаружили, что у тех, кто пил регулярно, чаще наблюдались:

Гиалиновый артериолосклероз (утолщение стенок сосудов мозга) — риск повышался на 133% у сильно пьющих.

Тау-клубки (белковые образования, связанные с болезнью Альцгеймера) — на 41% чаще у злоупотреблявших алкоголем.

Что считается «опасной дозой»?

В исследовании стандартной порцией считалось:

12 унций пива (около 350 мл),

5 унций вина (150 мл),

1,5 унции крепкого алкоголя (45 мл).

Умеренным потреблением называли до семи порций в неделю, а сильным — восемь и более. При этом даже у тех, кто пил «в меру», риск повреждения сосудов мозга был повышен на 60%.

Почему алкоголь вредит мозгу?

Нарушение кровоснабжения – утолщенные сосуды хуже пропускают кровь, что приводит к микроинсультам и кислородному голоданию нейронов. Накопление токсинов – из-за ухудшения кровотока мозг хуже очищается от вредных веществ. Образование тау-белков – они разрушают нейронные связи, ускоряя развитие деменции.

Можно ли снизить риски?

Даже если человек раньше пил, отказ от алкоголя помогает уменьшить дальнейшее повреждение мозга. Исследование показало, что у бывших пьющих риск деменции ниже, чем у продолжающих употреблять спиртное.

Как сохранить здоровье мозга?

Сократите алкоголь – чем меньше, тем лучше. Правильное питание – средиземноморская диета снижает риск когнитивных нарушений. Физическая активность – улучшает кровообращение и работу нейронов. Здоровый сон – во время сна мозг очищается от токсинов. Социальная активность – общение стимулирует когнитивные функции.

Вывод

Алкоголь – серьезный фактор риска деменции, причем опасная доза меньше, чем многие думают. Даже умеренное употребление может нанести вред. Лучшее решение – сократить потребление спиртного или отказаться от него совсем. Как сказала Майя Энджелоу: