Фитнес-тренер объяснил, как уменьшить объем талии

Фитнес-тренер Сергей Серегин дал советы тем, кто хочет уменьшить объем талии. Об этом сообщает «Татар-информ».

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Специалист рекомендовал ограничить потребление калорий, следить за качеством жиров, уделять внимание кардиотренировкам, соблюдать режим питания, контролировать продолжительность тренировки и обратиться к профессиональному тренеру.

«Только опытный наставник сможет подобрать индивидуальную программу питания и тренировок, соответствующую вашим целям и особенностям организма», — отметил Серегин.

Ранее Серегин назвал преимущества зумбы перед другими видами фитнеса. По словам специалиста, во время танцевальной тренировки у человека задействуется все группы мышцы одновременно.