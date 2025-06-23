Кардиолог назвал четыре главных способа дожить до 100 лет

Изнурительные занятия спортом и строгие диеты это совсем не то, что нужно для долголетия, заявил кардиолог Хорхе Тартальоне. По его словам, самое важное - следовать нескольким простым правилам, принимая повседневные решения.

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Как рассказал врач в интервью аргентинской газете La Nacion, в мире есть несколько зон, где люди живут дольше других. Такую особенность связывают с секретными способами омоложения организма.

"На самом деле, чтобы прожить 100 лет и более, не обязательно родиться в этих местах. Нужно просто следовать четырем ключевым принципам. Первый способ заключается в поддержании умеренной физической активности", - отметил врач.

Уточняется, что отдавая предпочтение бегу, велосипеду, быстрой ходьбе, важно заниматься этим регулярно. При этом в течение дня меньше сидеть.

Хороший сон - второй важный момент. Отдых, который длится шесть часов или еще меньше, связан с более высоким риском развития слабоумия. Врачи напомнили, что сон, который продолжается 7-8 часов без ночных пробуждений, - наиболее здоровый.

Третий "ключ" в том, чтобы больше общаться с людьми и стараться приносить им пользу, четвертый - отдавать предпочтение необработанной пище. Особенно кардиолог отметил пользу сырых овощей.

Избегайте добавленного сахара и продуктов с консервантами, подчеркнул врач.