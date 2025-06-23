Какие растительные продукты полезны для женского здоровья

Женский организм требует особого подхода к питанию, рассказала руководитель Центра компетенций продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. Растительные продукты, которые положительно влияют на гормональный баланс, красоту кожи и даже эмоциональное состояние женщины, она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

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«Одним из ключевых элементов рациона должны стать бобовые — фасоль, чечевица, нут и соевые продукты. Они обеспечивают организм растительным белком, который необходим для обновления клеток, а также железом и фолиевой кислотой, критически важными для профилактики анемии и поддержания репродуктивного здоровья. Особенно полезно включать их в меню во время беременности и в период менструального цикла», — объяснила эксперт.

Также важно, по словам Маховой, включить в рацион зелень, например, кинзу, петрушку, укроп и шпинат. Она добавила, что эти продукты содержат кальций, магний и витамин К, которые укрепляют кости.

«Зелень богата антиоксидантами, которые замедляют старение и защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды. Также стоит обратить внимание на семена льна как растительный источник омега-3 жирных кислот. Они поддерживают сердечно-сосудистую систему и снижают воспалительные процессы в организме. Еще один обязательный компонент здорового рациона — ягоды. Черника, малина, ежевика и клюква обладают мощными антиоксидантными свойствами, защищают клетки от окислительного стресса и улучшают работу мочеполовой системы. Не стоит забывать об орехах и семенах — миндале, грецких орехах, тыквенных и подсолнечных семечках. Они содержат витамин Е, цинк и селен, которые играют ключевую роль в поддержании красоты волос и ногтей, а также в работе репродуктивной системы», — сообщила Махова.

Сбалансированная диета, которая включает разнообразные растительные продукты, по словам специалиста, способна не только улучшить самочувствие, но и снизить риски многих заболеваний у женщин.

Ранее россияне назвали путешествия своим способом снять тревогу и стресс — такое мнение высказали 46 процентов опрошенных. При этом 18 процентов респондентов заявили, что поездки всегда улучшают их эмоциональное состояние, а 29 процентов ответили — иногда. Остальные участники исследования признались, что не чувствуют подобного эффекта во время путешествий.