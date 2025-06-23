Как оптимистичный взгляд на жизнь защищает от потери памяти

Согласно результатам новой работы, проведённой учёными из Великобритании, США и Испании, позитивное восприятие жизни помогает предотвратить потерю памяти в среднем возрасте. Об этом подробнее говорится в статье, опубликованной в Aging & Mental Health.

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Недавно учёные обнаружили, что сочетание счастья, уверенности, чувства цели и контроля над жизнью связано с значительной степени с лучшей способностью к формированию воспоминаний. Участники, которые оценивали свое благополучие выше, с большей вероятностью показывали лучшие результаты в тестах на память. И это не зависело от того, страдали они депрессией или нет.

В рамках исследования эксперты отслеживали 10 760 мужчин и женщин старше 50 лет в Англии. С 2002 года добровольцы встречались с учёными каждые два года и выполняли тесты на память.

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Через 16 лет все полученные данные были проанализированы 15 экспертами. Исследование показало, что хорошее самочувствие предшествует улучшению памяти. По мнению авторов этого исследования, снижение психологического благополучия может быть ранним признаком приближающегося когнитивного нарушения. Для предотвращения этого на ранней стадии они порекомендовали попробовать такую практику, как осознанность.

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